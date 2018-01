FISCO: COMMERCIALISTI, IN 2017 PRESSIONE PER FAMIGLIE -0,2% (2)

20 gennaio 2018- 12:04

(AdnKronos) - La ripresa del 2015, anno in cui si registra l’aumento del reddito netto familiare, favorisce, in particolare, le famiglie che avevano subito gli effetti più negativi e che presentano ancora livelli di reddito molto inferiori a quelli pre-crisi: ad esempio, i nuclei familiari con solo reddito da lavoro autonomo presentano una diminuzione del reddito del 13,1% tra il 2009 e il 2015, quelli residenti nelle isole una contrazione del 5,9%, quelle con 5 e più figli una riduzione del 3,3%. Sul fronte degli acquisti, negli ultimi sette anni le famiglie hanno tagliato maggiormente le spese per la comunicazione (-19,3%); l’abbigliamento e calzature (-18,1%); mobili, articoli e servizi per la casa (-9,4%); ricreazione, spettacoli e cultura (-7%), rivolgendo il proprio budget verso l’istruzione (+32,3%) e la sanità (+12,1).