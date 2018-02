FISCO: COMPLETATO ASSETTO STRUTTURE CENTRALI AGENZIA ENTRATE

1 febbraio 2018- 20:17

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Dopo la nomina dei due Capi Divisione e di alcuni Direttori, avvenuta la scorsa settimana, il Comitato di gestione di Agenzia delle entrate ha deliberato il completamento dell’assetto organizzativo delle strutture centrali. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate in un comunicato.Il Capo Divisione aggiunto Contribuenti sarà Pier Paolo Verna che era l'attuale direttore della Direzione Centrale Affari legali Contenzioso e Riscossione. Ha rivestito numerosi incarichi dirigenziali di particolare rilevanza presso la Direzione Centrale Accertamento, fino ad assumere, nel 2008, la posizione di Direttore Centrale aggiunto. A Verna è stata inoltre attribuito l’interim della Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nell’ambito della Divisione Contribuenti, in attesa dell’individuazione di un altro dirigente.Sempre nell’ambito della Divisione Contribuenti, la Direzione Centrale Piccole e medie imprese è stata attribuita ad interim a Giovanni Spalletta, già designato nel precedente Comitato quale titolare della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.