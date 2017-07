FISCO: CONFCOMMERCIO, IN VENETO ADDIZIONALI IMPOSTE LOCALI SU DEL 39% IN 4 ANNI

26 luglio 2017- 16:32

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Il Veneto è la regione più virtuosa d’Italia sul fronte del lavoro irregolare, con un tasso di circa il 9%, contro una media nazionale del 13,3%. Il tasso di evasione fiscale nel Nordest è del 12,7% a fronte di una media italiana del 14,5%, con una punta di oltre il 21% della Calabria. La pressione fiscale locale nelle regioni del Nordest è dell’8,4%, mentre la media nazionale è del 9,7%. Guardando ai capoluoghi, a Venezia tra il 2012 e il 2016 le addizionali e le imposte regionali e comunali sono aumentate del 39,3%. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto sul fisco del Centro Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia presentato oggi a Roma nella sede della Confederazione alla presenza del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Ad aprire i lavori, il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli, che ha fissato in tre punti la strada per raggiungere una concreta semplificazione fiscale: il riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali; la stabilità nelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali; la non retroattività delle disposizioni tributarie. E soprattutto che i controlli fiscali non finiscano per incrementare ulteriormente gli oneri burocratici a carico delle imprese. Dove questi ultimi sono più farraginosi e complessi, dov’è presente una maggiore pressione fiscale e dove i servizi pubblici sono più inefficienti, ci sono un minore senso civico e una maggiore tendenza all’evasione. In ‘gioco’ ci sono 43 milioni di evasione da recuperare.