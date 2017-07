FISCO: CONFCOMMERCIO, IN VENETO ADDIZIONALI IMPOSTE LOCALI SU DEL 39% IN 4 ANNI (2)

26 luglio 2017- 16:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In un intervallo da 0 a 1, il Veneto, è tra le regioni in cui il senso civico ed economico è più elevato, con un livello pari a 0,49 contro un livello di 0,17 della Puglia (il più basso) e di 0,61 del Trentino Alto Adige (il più alto). La media nazionale si ferma a 0,42.L’indice di fiducia delle famiglie venete nelle istituzioni è in linea con il dato nazionale (0,34 regionale contro 0,35 nazionale), quello rivolto alla qualità dei servizi è superiore (0,73 contro una media nazionale di 0,55), mentre la fiducia sulla sanità pubblica arriva allo 0,40 rispetto a una media nazionale di 0,34. La regione, in un intervallo tra 0 e 1, è invece al primo posto in Italia per facilità di adempimento spontaneo dell’obbligo fiscale, con un livello di 0,56 contro una media italiana di 0,34. “Mi fa piacere che il Veneto abbia processi burocratici più snelli rispetto al resto d’Italia, ma siamo ancora lontani dalla sufficienza – dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon – Rimane il fatto che il carico fiscale è sempre altissimo, e direi ce questo non dipende direttamente dalle amministrazioni locali: se Roma taglia risorse verso questi ultimi, è chiaro che in qualche modo Regione e Comuni debbano rilanciare da qualche parte”.