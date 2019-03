18 marzo 2019- 14:13 Fisco: Confcommercio Palermo, sì a flat tax ma verificare copertura

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Siamo favorevoli a qualunque proposta vada nella direzione di ridurre le tasse su famiglie e imprese ma bisogna prima essere sicuri della copertura". Così la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio commenta all'Adnkronos l'ipotesi di flat tax per le famiglie lanciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Aspettiamo di vedere come sarà strutturata questa 'flat tax' per le famiglie, confidando che sia un intervento che porti al rilancio dei consumi" sottolinea Di Dio che tiene comunque i riflettori accessi sul possibile aumento dell'Iva. "L'Italia ha già l'aliquota più alta in Europa e un ulteriore aumento sarebbe devastante" conclude.