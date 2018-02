FISCO: CONFEDILIZIA, BENE SALVINI SU ELIMINAZIONE IMU NEGOZI SFITTI

7 febbraio 2018- 13:49

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Il leader della Lega Matteo Salvini propone di eliminare l’Imu sui negozi sfitti. È la strada giusta per affrontare una delle emergenze dell’immobiliare, così come lo sarebbe l’introduzione di una cedolare secca, che tanto successo ha avuto nel settore abitativo, anche per i locali commerciali affittati, come chiede proprio oggi anche Confesercenti". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, commentando le dichiarazioni del leader della Lega."Auspichiamo che il periodo che ci separa dalle elezioni del 4 marzo sia caratterizzato da proposte concrete come questa, di cui il comparto immobiliare ha particolare necessità. È lo spirito con il quale avviamo oggi in Confedilizia (con Maurizio Gasparri, Forza Italia) il nostro ciclo di incontri/interviste – denominato 'Il mondo immobiliare incontra la politica' con i rappresentanti dei partiti", conclude.