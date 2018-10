24 ottobre 2018- 17:35 Fisco: Confedilizia, bene Tria, patrimoniale fa crollare valore immobili

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Il ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria afferma che 'la patrimoniale è una misura distruttiva, in quanto scatena la fuga dei capitali liquidi e colpisce il patrimonio immobiliare, facendone crollare il valore'. È esattamente così. Le patrimoniali generano due effetti: fanno fuggire i risparmi finanziari e distruggono quelli che invece non possono essere trasferiti". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa ."E va dato atto al professor Tria di essere, con Paolo Savona, fra i pochissimi economisti - sottolinea- ad aver segnalato già da alcuni anni l’effetto destabilizzante prodotto, anche in termini di crollo dei consumi, dallo spropositato aumento della tassazione patrimoniale sugli immobili iniziata nel 2012 con la manovra Monti e tuttora in atto (21 miliardi di euro l’anno di Imu e Tasi su case, negozi, uffici, capannoni ecc.). Altro che nuove patrimoniali, insomma. Bisognerebbe, piuttosto, porre rimedio ai danni che continua a creare la patrimoniale che c’è già".