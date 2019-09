22 settembre 2019- 13:47 **Fisco: Conte, 'condoni non sono parte integrante sistema'**

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Le definizioni agevolate per me sono una tantum, i condoni sono serviti ad avviare una riforma ma non possono diventare parte integrante della disciplina fiscale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce.