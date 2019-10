15 ottobre 2019- 23:54 Fisco: Conte, 'fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo". E' il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare il Dpb.