10 gennaio 2019- 18:05 Fisco: Conte, impegno per Ires e regime agevolato terzo settore

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "In attesa dell’entrata in vigore della riforma del Codice del Terzo settore, il governo, nelle prossime settimane, metterà in piedi un regime fiscale agevolato transitorio per le attività del mondo del Terzo settore, calibrato sull’esigenza di non penalizzare enti che svolgono attività non profit. Verrà inoltre costituita in tempi brevi la cabina di regia per il Terzo Settore, in collegamento con il Registro Unico che, come assicurato nel corso dell’incontro, sarà anch’esso istituito al più presto". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi diramata dopo l'incontro di oggi tra il premier e il mondo no profit, in cui si ribadisce la volontà del governo di "intervenire per ricalibrare la tassazione Ires come modificata nell’ultima Legge di Bilancio". "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si legge nella nota - ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale. L’incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, si è rivelato un’importante occasione di confronto diretto con la categoria, per discutere di un’agenda sociale sui principali temi del paese in cui il Terzo settore è ogni giorno in prima linea. Il presidente del Consiglio ha ribadito quanto sia determinante per questo governo il ruolo che il mondo del Terzo Settore riveste". Da qui l'impegno per fermare la 'stangata' sull'Ires prevista in manovra e l'impegno immediato per un regime fiscale agevolato transitorio.