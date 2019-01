14 gennaio 2019- 19:11 Fisco: Conte, in dl semplificazione torna regime agevolato terzo settore

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Sull’Ires agli enti non profit ripristiniamo il regime fiscale agevolato, con un emendamento al Dl Semplificazione. Ma non ci fermiamo: acceleriamo l’introduzione del Registro unico nazionale e l’avvio della Cabina di Regia in modo da attuare presto il Codice del Terzo settore". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.