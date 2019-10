26 ottobre 2019- 13:19 Fisco: Conte, 'lotta antievasione ma nessuna categoria criminalizzata'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il piano antievasione: come l'abbiamo impostato e che significato gli diamo? Io l'ho definito in Umbria un piano garbato ma chiaro e deciso. Lo attueremo senza criminalizzare nessuna categoria". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'assemblea della Cna ad Ancona. "Noi ci avviamo verso un sistema economico e sociale digitalizzato e noi vogliomo aaccompagnare questa transizione in modo garbato favorendo chi vorrà passare al pagamento elettronico senza penalizzare chi usa il contante, non ci sarà nulla che possa criminalizza per chi vorrà domani mattina continuare a usare il contante".