16 novembre 2018- 13:58 Fisco: Conte, ora inasprimento pene e completeremo riforma

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Tornato da Abu Dhabi siamo entrati in riunione, riunione fissata. "Abbiamo convenuto di introdurre una nuova previsione che prevede di sanare le irregolarità meramente formali, quindi abbiamo completato quello che è il disegno di pacificazione fiscale che servirà a introdurre questa riforma organica e questa semplificazione in materia fiscale". Così il premier Giuseppe Conte, dichiarando alla stampa nel piazzale antistante Palazzo Chigi, fa il punto sulla riunione di ieri circa gli emendamenti al dl fiscale, fissata in serata dopo il rientro da Abu Dhabi. "Nell'ambito della stessa riunione abbiamo anche valutato, alla luce delle varie agevolazioni introdotte e di quest'ultima previsione sulla sanatoria delle irregolarità formali, che non c'è necessità di mantenere in vita quella dichiarazione integrativa che riguardava anche il non dichiarato - rimarca il premier - In sostanza, abbiamo completato questa riforma che consentirà alle persone oneste di mettersi in regola e di pacificarsi con l'amministrazione finanziaria, lavoriamo per questo. In prospettiva, introdurremo anche l'inasprimento delle pene per quanto riguarda i reati fiscali e completeremo il disegno di riforma".