FISCO: DA AG. ENTRATE CHIARIMENTI SU TRASMISSIONE TELEMATICA DATI FATTURE

5 luglio 2017- 16:50

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture 'cointestate'? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei 'dati fattura' oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E di oggi.L’Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.