FISCO: DA AG. ENTRATE CHIARIMENTI SU TRASMISSIONE TELEMATICA DATI FATTURE (2)

5 luglio 2017- 16:50

(AdnKronos) - Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle 'fatture emesse' deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Per esempio, la comunicazione 'dati fattura' riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre.Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.Cosa succede nel caso di fatture 'cointestate'? L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura 'cointestata' verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.