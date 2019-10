15 ottobre 2019- 20:50 Fisco: Di Maio, 'colpire grandi evasori, facile accanirsi su piccoli **artigiani**'/Rpt

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Negli ultimi anni abbiamo visto uno Stato che ha sempre fatto il debole con i forti e il forte con i deboli, anche sull’evasione fiscale. Ma è troppo facile accanirsi su un commerciante o su un piccolo artigiano che si spezzano la schiena per la propria famiglia e i propri figli. Piuttosto, si pensi a colpire i GRANDI EVASORI, quelli che per anni hanno sottratto allo Stato italiano milioni e milioni di euro per poi nasconderli in chissà quale banca all’estero. Questo è il coraggio che io voglio vedere, il coraggio di colpire i pesci grossi, i potenti, i colossi, non chi a malapena riesce ad arrivare alla fine del mese. La GRANDE EVASIONE è il vero problema dell’Italia e va fermata quanto prima!". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.