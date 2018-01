FISCO: FRACCARO (M5S), LOTTA EVASIONE DA BERLUSCONI CONDANNATO PER FRODE?

15 gennaio 2018- 11:43

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - “Berlusconi è ormai una macchietta. Parla di una flat tax che rischierebbe di far saltare i conti pubblici, oltre a essere incostituzionale, e vorrebbe coprire le minori entrate con una fantomatica lotta all’evasione. E’ involontariamente comico che una ricetta del genere arrivi da un condannato definitivo per frode fiscale, sembra una delle sue barzellette che non fanno ridere". Lo afferma in una nota il deputato M5S Riccardo Fraccaro."In realtà - prosegue - sappiamo che i governi Berlusconi hanno avuto il solo effetto di inasprire la pressione fiscale e deprimere la crescita del Paese, condannandolo alla stagnazione anche durante i primi anni 2000, cioè prima che scoppiasse la crisi economica globale”.