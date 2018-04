27 aprile 2018- 12:39 Fisco: Furlan, aumento Iva negativo per cittadini e imprese

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Il 75% delle nostre imprese produce per i consumi interni ed è ovvio, quindi, che un aumento dell'Iva sarebbe negativo per i cittadini che pagherebbero di più i prodotti che acquistano, ma renderebbe anche meno competitiva la produzione e l'export delle nostre aziende". Ad affermarlo è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a 'Radio Anch'io'."Io credo - sottolinea- che noi dovremmo fare in modo di scongiurare questo aumento anche l'anno prossimo. La cosa va neutralizzata esattamente come abbiamo fatto negli anni passati. Certo, il tema del debito pubblico è una questione con cui dobbiamo fare i conti", aggiunge la leader della Cisl."Ho l'impressione che nell’ultima campagna elettorale, leggendo i programmi di molti partiti, non ci si sia posto questo tema. Ma questa è una responsabilità che non credo nessuno si possa non attribuire, anche perchè allargare il debito significherebbe metterlo sulle spalle delle future generazioni", sottolinea la leader della Cisl.