27 aprile 2018- 12:39 Fisco: Furlan, aumento Iva negativo per cittadini e imprese (2)

(AdnKronos) - Furlan ribadisce che "innanzitutto dobbiamo parlare di crescita e di sviluppo. Le risorse per fare operazioni importanti vengono se il paese riparte in modo molto più sostenuto, se cresce, si sviluppa, se c' è più occupazione e quindi distribuzione della ricchezza. Per riuscire a riformare la Legge Fornero attraverso l'ape sociale, la flessibilità in uscita per alcuni lavoratori, dare la quattordicesima, fare interventi sui giovani, ci sono voluti 7mld in tre anni ed è stata una operazione campale e con un anno di trattativa. Vedo che altri prevedono spese di circa 80 miliardi come se niente fosse". Per cancellare la legge Fornero, rileva, "significa dovere investire circa 80 mld e dove si trovano è una bella domanda: non si possono di certo alzare le tasse, anzi, vanno diminuite le imposte sulle buste paga di lavoratori e pensionati perchè sono troppo insopportabilmente elevate, quindi questa strada non è percorribile. Siamo curiosi e molto attenti di capire dove queste risorse debbano essere prese: non vorremmo proprio che con una mano si dà e con l'altra si toglie ai soliti soggetti che sono i veri azionisti dello Stato, i cittadini e le cittadine", conclude la leader della Cisl.