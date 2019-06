24 giugno 2019- 12:19 Fisco: Garavaglia, 'non dico coperture per flat tax se no Di Maio me le ruba'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - Le coperture per la flat tax "ci sono, ma non le dico se no Di Maio me le ruba". Così il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a Circo Massimo su Radio Capital. "Ho sentito che Di Maio ha detto 'diteci le coperture sulle flat tax' e noi diciamo dicci le coperture del salario minimo. Noi le abbiamo individuate", sottolinea Garavaglia.Per quanto riguarda il bonus degli 80 euro di Matteo Renzi, Garavaglia sottolinea: nNon si tolgono gli 80 euro, si trasformano. Invece di avere scritto sul cedolino bonus Renzi avrai meno tasse per 80 euro. Il bonus si trasforma da spesa a riduzione di imposte, migliorando il bilancio dello Stato", aggiunge l'esponente della Lega.