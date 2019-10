26 ottobre 2019- 15:34 Fisco: Gasparri, 'governo peggiore di quello dei tecnocrati'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Conte è un autentico bugiardo. Nega l’evidenza. Il suo governo tassa acqua e zucchero. La tassa, infatti, non è solo sulla plastica, ma farà aumentare i prezzi delle bottigliette che contengono prevalentemente acqua. Si tassa, quindi, di fatto, un genere il cui consumo non dovrebbe essere oggetto di vessazioni fiscali. Così si farà anche con lo zucchero, perché le tasse su bibite e altri generi che usano lo zucchero, saranno per l’appunto tasse sullo zucchero. È il governo più odioso di quelli che si siano visti recentemente, perfino peggiore di quello dei tecnocrati". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Si tassano di fatto acqua e zucchero, si affama il popolo. È una vergogna. Questo governo deve andare via. I danni che sta facendo con l’aumento delle tasse, per miliardi e miliardi sono colossali. Li enumereremo punto per punto. Conte -conclude Gasparri- è un bugiardo”.