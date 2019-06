8 giugno 2019- 12:10 Fisco: gdf Milano sequestra beni per 10 mln a imprenditore evasore

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - A un imprenditore scoperto in più occasioni, dal 2000, a evadere le tasse la guardia di finanza di Milano ha sequestrato beni e attività finanziarie per un valore di quasi 10 milioni di euro (9,8 mln). L'uomo, attivo nel commercio di metalli ferrosi e non ferrosi in Lombardia, era già stato condannato per diverse frodi fiscali, sempre commesse con l’emissione e l’utilizzo di fatture false.Gli accertamenti condotti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un ingente patrimonio immobiliare, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'imprenditore e alla sua attività di business, posseduto tramite società a lui riconducibili e accumulato nel tempo anche mediante il reinvestimento di ingenti proventi illeciti.I sequestri sono stati eseguiti come misure di prevenzione previste dal Codice antimafia e hanno riguardato immobili in provincia di Grosseto, Monza e Brianza e Trapani.