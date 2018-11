22 novembre 2018- 11:10 Fisco: Gdf Pavia, confiscati 23 immobili e 2 mln euro

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pavia hanno sottoposto a confisca definitiva 23 unità immobiliari e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa due milioni di euro, nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Parma. L'attività, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Alessandra Dolci, è scaturita dagli sviluppi investigativi dell'operazione 'Gerico 2', che aveva consentito di individuare un sodalizio specializzato in frodi fiscali nel Nord Italia e all'estero (in particolare in Slovenia e Croazia). Secondo le indagini esperite, attraverso una fitta rete di società 'cartiere', create al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, avevano emesso documenti fiscali falsi per importi superiori a 100 milioni di euro, consentendo alle società dell’organizzazione, operanti nel settore dell’edilizia, di ottenere illeciti benefici d’imposta. Tra le figure apicali, M.V. bresciano di 50 anni, di fatto nullatenente, e un commercialista milanese B.D. di 79 anni, a cui era demandato il compito di creare e gestire le società 'cartiere' e di accumulare un ingente profitto. Tale patrimonio, sottoposto a confisca definita dai finanzieri unitamente alle disponibilità finanziarie, sarà gestito dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.