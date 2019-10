26 ottobre 2019- 15:44 Fisco: Giacomoni (Fi), 'appello Mattarella per equità stimolo per no tax day'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - 'Serve un Fisco equo', dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cna. Il suo monito, pienamente condiviso da Forza Italia, suona come una adesione ideale al 'No tax day' che vede impegnato oggi il nostro partito a raccogliere firme per far inserire in Costituzione un tetto massimo alla pressione fiscale". Lo afferma Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze della Camera. "È un nuovo e buon motivo -aggiunge- che dovrebbe spingere i cittadini a presentarsi ai gazebo organizzati in molte città e a firmare la nostra proposta di legge. Mettere un tetto massimo alla pressione fiscale è un modo per difendere i cittadini dall’eccessiva voracità dei governi di sinistra, ma anche per convincere tutti i cittadini a pagare le tasse: bisogna pagare meno per pagare tutti. L’iniziativa sta avendo ottimi riscontri nelle piazze e anche sul web: gli hashtag #bastatasse e #bastaunafirma sono nella classifica dei più utilizzati sui social media”.