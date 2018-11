12 novembre 2018- 15:24 Fisco: in III trimestre aperte 95.563 partite iva (-2,4%)

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Nel terzo trimestre dell'anno sono state aperte 95.563 nuove partite Iva e in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si è registrata una flessione del 2,4%. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze.La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 23,7% da società di capitali, il 3,6% da società di persone. Le categorie dei 'non residenti' e di 'altre forme giuridiche' rappresentano complessivamente l’1,8% del totale delle nuove aperture.Rispetto al terzo trimestre del 2017, la flessione degli avviamenti ha coinvolto tutte le principali figure giuridiche: le persone fisiche (-2,3%), le società di capitali (-5%), e principalmente le società di persone (-15,2%). Si segnala, invece, un significativo aumento delle aperture da parte di soggetti non residenti. Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,5% al Centro e il 34% al Sud e Isole.