16 settembre 2019- 15:27 Fisco: in primi 7 mesi gettito Iva in Italia +3,1%, in Francia -15,7%

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Il gettito Iva nei primi sette mesi del 2019 fa registrare un incremento per il Portogallo (+8,9%), l’Irlanda (+6,1%), il Regno Unito (+4,1%), la Germania (+3,1%), l’Italia (+3,1%) e la Spagna (+1,9%); una flessione per la Francia (-15,7%). E' quanto emerge dal report delle entrate tributarie internazionali del mese di luglio 2019 pubblicato oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze.