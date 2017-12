FISCO, LA SVOLTA DI FACEBOOK

12 dicembre 2017- 16:53

(AdnKronos) - Svolta fiscale di Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg sceglie un nuovo percorso: "Annunciamo oggi che Facebook ha deciso di orientarsi verso una struttura di vendita locale nei paesi in cui abbiamo un ufficio di supporto alle vendite agli inserzionisti locali", si legge nella newsroom della compagnia. E ancora: "In termini semplici, questo significa che i ricavi pubblicitari realizzati con il supporto dei nostri team locali non saranno più contabilizzati dal nostro quartier generale internazionale a Dublino ma saranno invece registrati dalla nostra compagnia locale nel paese in questione"."Riteniamo -prosegue il post- che il passaggio ad una struttura di vendita locale offrirà maggiore trasparenza ai governi e ai legislatori che nel mondo hanno chiesto maggiore visibilità per i ricavi associati alle vendite che vengono supportate localmente nei loro paesi". La svolta, ribadisce il social network, dovrebbe concretizzarsi "nei paese in cui abbiamo una struttura locale" in grado di supportare gli inserzionisti. "Detto questo, ogni paese è unico e vogliamo essere sicuri di operare il cambiamento nel modo corretto". La trasformazione, da impelementare a livello mondiale, "richiederà risorse significative" e secondo i programmi della compagnia dovrebbe concretizzarsi "nel corso del 2018, con l'obiettivo di strutturare completamente tutti gli uffici per la prima metà del 2019". A Menlo Park, California, continuerà ad avere sede il quartier generale americano. Dublino, invece, rimarrà il cuore a livello internazionale.