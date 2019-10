22 ottobre 2019- 15:52 Fisco: M5S, carcere per evasori misura civiltà

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Il carcere ai grandi evasori è nel decreto fiscale. E' una misura importante, una misura di civiltà, un messaggio chiaro, inequivocabile, che è accompagnato da un’altra misura fondamentale per recuperare tutto il maltolto ai cittadini: la confisca per sproporzione". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle."Di fronte a una condanna definitiva, lo Stato -viene spiegato- si prende, tramite la confisca, quello che gli spettava già da prima ma fa qualcosa in più. Quante volte si è sentito parlare di gente che ha yacht, ville con piscina, che si permette viaggi lussuosi e poi, guardando ai documenti fiscali, si scopre che dichiara poche migliaia di euro o, addirittura, nulla? Ecco, questo è quello che fa la nuova norma inserita nel decreto fiscale, va a guardare il patrimonio di chi, in via definitiva, è stato condannato e gli chiede come abbia fatto ad accumularlo. Se è lecito, nessun problema, giusto così, ma se è provento di altra ricchezza sottratta alle casse dello Stato, quindi a tutti i cittadini, anche quei beni vengono confiscati. In definitiva, se sei un grande evasore, lascia perdere, mettiti in regola. È meglio così".