FISCO: MEF, AD APRILE APERTE 40.959 NUOVE PARTITE IVA (-11,6%)

12 giugno 2017- 15:40

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Ad aprile sono state aperte 40.959 nuove partite Iva, in confronto al corrispondente mese dell’anno precedente si registra una flessione dell'11,6%. Lo rende noto il ministero dell'Economia in un comunicato.La distribuzione per natura giuridica delle aperture di partite Iva mostra che la quota relativa alle persone fisiche è pari al 72%, quella delle società di capitali è pari al 22,6%, le società di persone si attestano al 4,7%, mentre la percentuale dei 'non residenti' e 'altre forme giuridiche' è pari allo 0,7%. Rispetto all’aprile 2016 si rileva una generalizzata flessione di aperture: più consistente per le società di persone (-19,8%), più contenuta per le persone fisiche (-11,8%) e per le società di capitali (-8,7%).Riguardo alla ripartizione territoriale, il 42,4% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,5% al Centro ed il 35% al Sud ed Isole; il confronto con il corrispondente mese dell’anno precedente mostra che in quasi tutte le Regioni si verificano cali di avviamenti: i più marcati in Abruzzo (-18,3%), Calabria (-17,5%) e Campania (-15,3%); unica eccezione la Sardegna (+2,1%).