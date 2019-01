11 gennaio 2019- 15:39 **Fisco: Mef, dal 2 pm ai partiti arrivati 14,15 mln (-7,62%)**

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Oltre 1 milioni di contribuenti (1.089.817) sugli oltre 40 milioni di contribuenti totali (40.872.080) hanno deciso di destinare il due per mille della propria dichiarazione dei redditi del 2018 che riguarda i redditi 2017 ai partiti politici. Rispetto alla dichiarazione del 2017 (redditi 2016) si tratta di un numero in lieve calo: erano 1.228.311 contribuenti ad avere fatto questa scelta. E' quanto emerge dai dati sulla ripartizione del gettito derivante dal due per mille diffusi oggi dal Mef. Complessivamente ai partiti spettano 14.148.165 euro contro 15.315.289 euro dalle dichiarazioni 2017 (redditi 2016), con un calo del 7,62%. Nel 2016 (redditi 2015) ai partiti erano stati destinati 11.763.227 euro. Nella dichiarazione 2018 che riguarda i redditi 2017 si è espresso a favore di un partito solo il 2,67% dei contribuenti contro 3,01% l'anno precedente e contro il 2,38% nelle dichiarazioni 2016 (redditi 2015).