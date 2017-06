FISCO: MEF, IN PRIMI 4 MESI ENTRATE TRIBUTARIE A 124,877 MLD (+2,2%)

5 giugno 2017- 15:36

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Nei primi quattro mesi dell'anno le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 124.877 milioni di euro, in aumento del 2,2% (+ 2.738 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo rende noto il ministero dell'Economia in un comunicato.Si segnala che nel 2016, anno di applicazione della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, i primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio. Nei primi quattro mesi l’introito derivante dal canone televisivo è stato pari a 479 milioni di euro. Neutralizzando gli effetti sul gettito delle suddette disposizioni, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,9%. Per quanto riguarda le imposte dirette si registra un gettito complessivamente pari a 66.987 milioni di euro, in aumento dell’1,5% (+ 1.013 mln) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate Irpef ammontano a 59.979 mln, in aumento di 950 mln (+1,6%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+1,7%). L’andamento riflette anche gli effetti negativi sul gettito Irpef di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività con una riduzione ulteriore del carico fiscale sui premi stessi e un effetto di incentivo sulla produttività di imprese e lavoratori.