FISCO: MEF, IN PRIMI 5 MESI ENTRATE TRIBUTARIE A 159,4 MLD (+1,9%)

5 luglio 2017- 15:45

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Nei primi cinque mesi dell'anno le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 159.423 milioni di euro, in aumento dell’1,9% (+ 2.953 mln di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze che sottolineando che nel 2016, anno dell’entrate in vigore della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, i primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio. Al netto del gettito del canone televisivo, che nei primi cinque mesi è stato pari a 642 mln di euro, le entrate crescono dell’1,5%.Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 80.704 milioni di euro, in aumento dell’1,4% (+ 1.135 mln) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate Irpef pari a 72.430 mln di euro, sono in crescita di 1.149 mln (+1,6%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione (+1.178 mln, +1,8%). Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività. Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.Gli introiti dell’Ires registrano un incremento di 211 mln di euro (+16,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale mostrano una crescita tendenziale pari a +1,7%. Prosegue il trend negativo delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-161 mln, pari a -24,6%) e quello dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (-9 mln, pari a -1,3%).