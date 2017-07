FISCO: MEF, IN PRIMI 5 MESI ENTRATE TRIBUTARIE A 159,4 MLD (+1,9%) (2)

5 luglio 2017- 15:45

(AdnKronos) - All’andamento delle imposte dirette di gennaio-maggio 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 405 milioni di euro, con una diminuzione di 348 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.Il gettito delle imposte indirette ammonta a 78.719 mln di euro, in aumento del 2,4% (+1.818 mln) rispetto ai primi 5 mesi dell’anno precedente. Tra le imposte sulle transazioni, l’imposta di registro segna una diminuzione dell’8,1%. La variazione negativa, rispetto all’analogo periodo del 2016 che si è avuta per l’imposta di bollo (-260 mln di euro) è dovuta al diverso profilo di versamento mensile derivante dalle modalità di scomputo dell’acconto dell’imposta di bollo versato ad aprile. Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attestano a 9.210 mln (-0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.452 mln con una diminuzione del 2,7%.