19 novembre 2018- 19:17 Fisco: Meloni, unici in Ue a imporre follia fatturazione elettronica

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “In Europa siamo gli unici ad imporre la follia della fatturazione elettronica, correndo il rischio che i dati delle nostre aziende vengano acquisiti per essere poi rivenduti alla concorrenza straniera. In un periodo storico in cui il Made in Italy è già sotto attacco, mettere a nudo il nostro sistema industriale è pura follia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che pubblica il video-denuncia dell’Associazione nazionale commercialisti in cui si invita a firmare contro l’obbligo della fattura elettronica.