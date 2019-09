17 settembre 2019- 14:31 Fisco: Misiani, 'finanza locale è casino, serve sistema organico'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Credo sia necessario tornare a un sistema organico della finanza locale": "io sono, come Garavaglia, federalista di impostazione culturale; credo molto nell’autonomia degli enti locali però un conto è l'autonomia e un altro conto il casino". Lo afferma il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, nel corso di un convegno alla Cna a cui partecipa anche il suo predecessore a via XX settembre. "Sono passati 10 anni da legge delega che ha introdotto il federalismo fiscale nel nostro paese" nel corso dei quali "c’è stato un affastellarsi di interventi". Il risultato è "un sistema diventato complicato ai limiti dell’assurdità". "Noi in questi anni abbiamo avuto la moltiplicazione a dismisura non solo di aliquote ma di esenzioni, trattamenti di favore". "Bisogna iniziare a semplificare e sfoltire", sottolinea Misiani.