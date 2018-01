FISCO: PARTE RIFORMA AGENZIA ENTRATE, NOMINATI NUOVI VERTICI (2)

25 gennaio 2018- 19:35

(AdnKronos) - L’avvio del riassetto presuppone l’individuazione dei dirigenti da porre a capo delle nuove strutture. In particolare, il Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate ha deliberato oggi le nomine dei Capi Divisione e di Direttore Centrale Affari Legali, posizioni per le quali il 27 dicembre 2017 è stato emanato un avviso di disponibilità, aperto anche all’esterno ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. Di seguito le nomine deliberate:Il Capo Divisione Contribuenti sarà Paolo Valerio Barbantini che ha già operato come dirigente in Agenzia delle Entrate, dove ha svolto l’incarico di Capo settore Grandi contribuenti presso la Direzione Centrale Accertamento. Il Capo Divisione Servizi sarà Paolo Savini che dal 2001 è in Agenzia come dirigente esterno. Dal 2011 ha assunto la guida della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e successivamente della Direzione Centrale Gestione tributi, dove, tra l’altro, ha coordinato le attività finalizzate all’evoluzione dei servizi telematici (versamenti unificati, dichiarazione precompilata, canone tv). Coordina inoltre le attività di gestione dei tributi (predisposizione della modulistica dichiarativa, controllo automatizzato delle dichiarazioni, rimborsi fiscali) e quelli di assistenza ai contribuenti.Direzione Centrale Affari Legali sarà affidata a Laura Salvati. Dal 2009 in Equitalia, dapprima come responsabile del Legale Corporate, successivamente dell’unità Acquisti e poi della funzione Appalti e Contratti. Attualmente responsabile della Direzione Affari presso Agenzia Entrate-Riscossione, dove coordina i settori gare e contratti, nonché legale e contenzioso.