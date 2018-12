13 dicembre 2018- 16:30 Fisco: Pizzarotti lancia allarme su Imu-Tasi, tengono a Roma risorse

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Sta avvenendo un fatto grave, e guarda caso nel periodo silenzioso in cui ci si avvia verso il Natale. La Lega sta manovrando per tenersi a Roma le risorse Imu-Tasi che i Comuni destinano ai cittadini in forma di servizi". A scriverlo su Facebook è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. "Parlo di una fetta importante dei 300 milioni essenziali che i Comuni ricevono dai cittadini, e ai cittadini ridanno in forma di servizi alla persona: bambini, anziani, mamme, papà, diversamente abili o altre fasce deboli e da tutelare - prosegue - tutti mediamente colpiti da questa manovra. Avete capito bene: quelli che promettevano più fondi ai territori ('Roma Ladrona!') e ai Comuni, vogliono tenersi tutto a Roma, prosciugando le casse delle nostre città. La Lega taglia alle città né più né meno di quello che tagliava il Pd al governo: milioni di euro e una pacca sulla spalla. Sono esattamente uguali a chi li ha preceduti: La Lega ieri ha tagliato i fondi alle nostre periferie (taglio sventato poi dai sindaci), oggi ci prova con l’Imu e la Tasi e attenzione: toglie soldi ai Comuni ma senza abbassare le imposte".