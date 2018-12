13 dicembre 2018- 16:30 Fisco: Pizzarotti lancia allarme su Imu-Tasi, tengono a Roma risorse (2)

(AdnKronos) - "È un fatto gravissimo perché se dovesse passare in fase di approvazione del ddl Bilancio saremmo costretti a tagliare i servizi. A Parma come in tutte le altre parti d’Italia. Se la prendono con i più deboli e si spacciano come il 'governo del cambiamento'”, accusa ancora Pizzarotti. "Da sindaco e da vice presidente dell’Anci annuncio da oggi una battaglia in difesa di Parma e dei Comuni italiani: non un solo centesimo deve lasciare la nostra città per arrivare a Roma. Non un solo centesimo deve essere prelevato dalle casse e dalle tasche dei parmigiani, noi attendiamo risposte e la conferma che le risorse non saranno tagliate", conclude il primo cittadino parmense.