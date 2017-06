FISCO: PORTAS (PD), TAGLIO CUNEO POSITIVO ANCHE PER FAMIGLIE

10 giugno 2017- 17:05

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Sono d'accordo con Confindustria. Dobbiamo accelerare sul taglio del costo del lavoro, perché questo intervento porterà benefici non solo alle imprese ma anche alle famiglie. È l'unico strumento realmente efficace se vogliamo davvero agganciare la ripresa. La legge di stabilita' sia lo strumento attraverso cui agire". Ad affermarlo in una nota è il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nelle liste del Pd."Mi auguro che il taglio del cuneo sia tale, come entità, da determinare una spinta per la produzione delle aziende e una ricaduta positiva per le famiglie che avranno più soldi per i consumi - continua Portas - Le nostre aziende scontano un extra costo rispetto alle loro concorrenti europee, e soprattutto, non possono pagare per l'instabilità politica".