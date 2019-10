16 ottobre 2019- 18:11 Fisco: Proietti (Uil), 'evasione vera emergenza nazionale'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "L’evasione fiscale è la vera emergenza nazionale. I dati che emergono dalla relazione sull'economia sommersa e sull'evasione fiscale sono drammatici. Occorre istituire un’autorità nazionale anti evasione con mezzi e compiti straordinari". Così in una nota Domenico Proietti, il segretario confederale della Uil. "I provvedimenti del Governo annunciati in previsione della Legge di Bilancio sono un primo passo positivo nella direzione giusta, ma occorre dispiegare una forte volontà politica per aggredire questo fenomeno, che strozza il nostro Paese", conclude.