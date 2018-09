22 settembre 2018- 15:09 Fisco: Renzi, aliquota 15% c'è già, da Salvini la bufala del giorno

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "La bufala del giorno riguarda Matteo Salvini e la Flat tax. Attenzione, perché questa è enorme, ma scommetto che domani la scriveranno in pochi, perché se no Casalino si arrabbia". Lo scrive su Facebook e Twitter Matteo Renzi. "Dice oggi Salvini: sarei felice se nel 2019 potessimo portare l'aliquota al 15% per un milione di italiani. Dunque: la Flat tax al 15% con cui hanno vinto le elezioni era uno scherzo, non era per tutti. Ma è solo per un milione di persone. E fin qui, dirà qualcuno, pazienza. Sempre meglio che intanto si inizi, no? Accontentiamoci, pensa l'ottimista. Già. Ma voi sapete che la flat tax al 15% per alcune categorie in realtà c'è già? E sapete che l'abbiamo introdotta noi, con la legge di Bilancio 2015? (per gli uomini di poca fede: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54 e seguenti)". "La Flat tax al 15% per alcune categorie di cui Salvini si riempie la bocca -insiste l'ex premier- insomma c'è già e l'ha fatta il governo Renzi. Indovinate quante persone pagano il 15% oggi? Gli ultimi dati disponibili dicono 925mila. Quindi quando Salvini dice che vuol far pagare il 15% solo a un milione di italiani non solo sta tornando indietro rispetto alle promesse. Sta palesemente prendendoci in giro perché si sta intestando i meriti di una misura che già esiste e che ha fatto il nostro governo".