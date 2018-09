22 settembre 2018- 15:09 Fisco: Renzi, aliquota 15% c'è già, da Salvini la bufala del giorno (2)

(AdnKronos) - "Salvini ha mentito agli elettori e ora prova a intestarsi i meriti delle nostre leggi. Vediamo se qualche giornalista glielo farà notare o si limiteranno tutti a eseguire gli ordini minacciosi previsti dal codice Rocco (Casalino), commentando adoranti la clamorosa notizia del ministro dell'Interno che oggi credeva di parlare di Flat tax e in realtà stava diffondendo fake news". "Un milione di persone -conclude Renzi- già pagano oggi il 15%, Salvini si deve solo vergognare di aver preso in giro gli italiani. Prima o poi questo sarà evidente anche a chi oggi finge di non vedere".