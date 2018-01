FISCO: RENZI, FLAT TAX NON STA Nè IN CIELO Nè IN TERRA

17 gennaio 2018- 18:15

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "La destra propone la flat tax. Al di là del fatto che a me sembra ingiusto un sistema del genere, possiamo dire che numericamente questa proposta non sta né in cielo, né in terra?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Stiamo parlando di cifre che viaggiano tra i 100 e i 200 miliardi di euro l’anno, mentre per intendersi l’IMU sulla prima casa – che noi abbiamo cancellato con molto impegno – non arriva a 4 miliardi di euro. Non esistono. Non ci sono le coperture, è una pura invenzione, è pura astrazione fantasiosa e irraggiungibile. Sono proposte che eccitano i talk-show ma sono meno credibili di un film di fantascienza", conclude.