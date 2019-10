26 ottobre 2019- 16:01 Fisco: Ronzulli, 'appello per equità Mattarella fortifica azione Fi'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Il monito del Presidente Mattarella per un fisco ‘equo’ fortifica l’iniziativa di Forza Italia per inserire un tetto della tassazione in Costituzione e gratifica tutti coloro che, nel movimento azzurro, sono impegnati e si impegneranno nelle principali piazze italiane per promuovere questo progetto di riforma”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia, al Senato. “Ancora una volta ci abbiamo visto giusto -aggiunge- e la lungimiranza del presidente Berlusconi si conferma determinante per contrastare la politica di questo governo delle sinistre, che non sa fare altro se non prevedere nuove tasse, come quelle che sta per introdurre con la legge di Bilancio".