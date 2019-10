26 ottobre 2019- 16:01 Fisco: Ronzulli, 'appello per equità Mattarella fortifica azione Fi' (2)

(Adnkronos) - "Mettere le mani nelle tasche degli italiani - continua Licia Ronzulli - è la soluzione più facile per far cassa, l’unica a cui l’esecutivo Conte è in grado di pensare, ma per rilanciare crescita, consumi ed economia è indispensabile procedere, invece, a una defiscalizzazione in grado di aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità di investire e assumere delle imprese. Questa è la differenza tra una visione miope finalizzata al solo tirare a campare per mantenere la poltrona e una strategia di prospettiva di lungo periodo mirata a migliorare le condizioni di vita degli italiani”.