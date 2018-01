FISCO: ROSATO, FLAT TAX PROPOSTA INGIUSTA E IMPRATICABILE

15 gennaio 2018- 17:57

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "C’è chi l’ha definita una barzelletta, chi un sogno: la verità è semplicemente che è una proposta impraticabile e ingiusta . La flat tax del centro destra (aliquota uguale per tutti tra il 15 e il 20% a secondo dell’umore della coalizione) è la classica bugia elettorale: non esistono le coperture per poter applicare un’iniziativa del genere. Occorrerebbero circa 40 miliardi di euro ogni anno che si vorrebbero recuperare dell’evasione fiscale". Lo scrive Ettore Rosato del Pd su Facebook. "Ma noi abbiamo visto che con Berlusconi al governo l'evasione fiscale è sempre aumentata e mai diminuita. Loro sono quelli dell'abrogazione del falso in bilancio, noi quelli della sua reintroduzione e del record di quanto tolto all'evasione con i 19 miliardi di quest'anno. E poi nel merito, è una proposta ingiusta: far pagare tutti nello stesso modo, Berlusconi e il suo autista che hanno la stessa aliquota fiscale: uno scandalo! Contro la Costituzione che prevede di contribuire in modo proporzionale al proprio reddito e contro il buon senso", aggiunge. "Però almeno dobbiamo riconoscere che Berlusconi e Salvini si rincorrono su una proposta di destra, di quella destra che si occupa di chi ha e che approfitta della buona fede di chi spera di poter migliorare la sua situazione non sapendo che si mette nelle mani di persone incompetenti e in malafede", conclude Rosato.