24 settembre 2019- 09:46 Fisco: Salvini, 'Conte e Pd hanno seppellito flat tax'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Il Paese sta crescendo zero. Conte e il Pd hanno seppellito la flat tax" che avrebbe "prodotto nuovi introiti". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Skytg24, assicurando che "i soldi per la flat tax sarebbero arrivati". "Bisogna abbassare le tasse - aggiunge poi - di nuove non ne servono".