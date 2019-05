29 maggio 2019- 21:00 Fisco: Salvini, 'flat tax costa meno della metà aumento debito annuo'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Oggi ho riunito i responsabili economici della Lega per fare il punto sulla flat tax. Con costi assolutamente inferiori della metà dell'aumento del debito pubblico ogni anno figlio del non far nulla". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.