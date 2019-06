21 giugno 2019- 15:39 Fisco: Salvini, 'unico modo per battere evasione è abbassare tasse'

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "L’unico modo per sconfiggere l’evasione fiscale è abbassare le tasse". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco del Festival del Lavoro a Milano. "Il salario minimo non posso garantirlo se non abbasso le tasse alle imprese".