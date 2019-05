31 maggio 2019- 13:29 Fisco: servizio consultazione e-fatture, scelta possibile 1/7-31/10

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1 luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia delle Entrate provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio - 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi amplia da tre a quattro mesi - dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre - il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione.